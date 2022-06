REP. FI., Fiducia viola per Dodô. Milinkovic-Savic...

La Fiorentina per Rolando Mandragora si è messa in una posizione di vantaggio rispetto al Torino e una volta trovata la quadra con il giocatore è pronta a chiudere l'operazione. La competizione per il centrocampista granata ha raffreddato la pista relativa a Vanja Milinkovic-Savic per la porta, visto che i granata si sono indispettiti e hanno ritrattato un'intesa che sembrava apparecchiata per un prestito con diritto-obbligo di riscatto. I viola sono così tornati ad osservare Pierluigi Gollini dell'Atalanta, mentre per l'attacco ci sono sensazioni positive per Luka Jovic, per il quale mancano da limare gli ultimi dettagli per l'ingaggio da dividere con il Real Madrid. Fiducia anche per la chiusura dell'operazione Dodò con lo Shakhtar Donetsk. A riportarlo è La Repubblica (ed. Firenze).