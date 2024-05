REP.FI., Ecco le quattro possibili chiavi tattiche del match

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’edizione odierna de La Repubblica (Fi), propone quelle che potranno essere le quattro chiavi tattiche del match:

Il multiruolo di Martinez Quarta - Difensore, centrocampista e, certe volte, anche attaccante. In questa stagione abbiamo scoperto la duttilità del Chino e anche stasera non sarà difficile immaginare un impiego diverso. Pe runa squadra organizzata come l’Olympiacos, i suoi inserimenti potrebbero essere difficili da decifrare e mandare in tilt la difesa avversaria.

L’esperienza di Bonaventura - Ci sono giocatori più importanti di altri e Bonaventura - ago della bilancia del centrocampo viola - è sicuramente tra questi, a prescindere dal ruolo che ricoprirà. A lui Italiano chiederà la solita partita totale: fatta di esperienza, gestione, rifinitura, finalizzazione, sacrificio. E magari un gol per bissare quello di Praga e cancellare la delusione della mancata convocazione con la Nazionale.

La fantasia di Nico - Il numero 10 avrà ampia possibilità di accentrarsi per lasciare libero il binario destro alle incursioni di Dodò o per ricevere i cross sulla sinistra riempiendo l’area. Fame e intuizioni: queste le linee guida per Nico Gonzalez.

Le palle aeree - La possibilità di una tattica diversa è considerata una chiave importante. La presenza di Kouame e Belotti consentirà alla Fiorentina di alzare il pallone, aiutandola soprattutto quando l’avversario si chiuderà.