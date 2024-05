REP. FI E se quella di Atene fosse la notte di Ikoné?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Certo, ci sono i vari Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura, Belotti. Ma se la finale di Atene fosse decisa da un outsider? Un protagonista a sorpresa nell'ultimo atto di una competizione, non una novità assoluta, anzi. Sono tanti, nel recente passato, i calciatori comprimari diventati re in una notte. Su questa suggestione punta la Repubblica - edizione Firenze: quando tutti i riflettori sono puntati sugli assoluti protagonisti, da una parte e dell’altra, poi può accadere che metta la firma chi alla vigilia non era in cima ai pensieri dei tifosi.

E se fosse una di quelle sere? E se a decidere la finale con l'Olympiacos fosse un giocatore criticato da sempre, come Jonathan Ikone? Cinque reti in stagione e prestazioni che non possono soddisfarlo. Pagato 15 milioni di euro dal Lille ma mai veramente decisivo sia in termini di assist che di gol. La speranza è che la notte di Atene possa essere magica anche per lui, che sia titolare o subentrante.