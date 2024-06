REP.FI, Duncan destinato a lasciare. Castrovilli forse no

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione fiorentina di Repubblica descrive le manovre della Fiorentina per un ruolo, il centrocampo, che sarà quasi interamente da rifare. Un solo giocatore è al momento sicuro di far parte del centrocampo della prossima Fiorentina, Mandragora, per il resto tra fine prestiti e giocatori in scadenza, la mediana avrà un aspetto totalmente nuovo. Negli incontri avuti prima di Atene con Alfred Duncan l’accordo non è stato trovato ed il giocatore pare destinato ad andarsene.

La questione più interessante riguarda però Castrovilli. Fino a qualche mese fa le possibilità di prolungare con la Fiorentina erano pari allo zero, nelle ultime settimane si sono leggermente alzate anche se i primi contatti basati su un eventuale contratto corto e decisamente legato a bonus e presenze non sono stati entusiasmanti. Tutto però deve essere ancora deciso.