REP.FI, C'è un profilo top secret di livello internazionale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione di Firenze di Repubblica scrive che sul taccuino dei dirigenti della Fiorentina c'è un grande nome, un profilo internazionale capace veramente di alzare il livello della Fiorentina per appeal internazionale e valore tecnico, che resta però top secret anche se è già stato concordato e proposto a Palladino durante uno dei primi summit di mercato che ha trovato piena condivisione da parte del tecnico. Una trattativa che per la Fiorentina è, in ogni caso, in salita tra ingaggio e valutazione, per questo ad oggi il club viola si sta muovendo su profili più semplici da aggredire.