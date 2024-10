REP.FI, C'è attesa a San Gallo. Sarà tutto esaurito

Il punto dalla Svizzera dell'edizione fiorentina di Repubblica racconta l'attesa del San Gallo per la partita di stasera. Il Kybunpark, lo stadio inaugurato sedici anni fa, sarà tutto esaurito: circa 19 mila spettatori, oltre mille di questi in arrivo da Firenze e non solo. Palladino prevede un'ampia rotazione per far rifiatare qualcuno dei suoi e per concedere un’altra opportunità a chi la reclama. Aggregato al gruppo anche Kean, che si era allenato a parte nella rifinitura e non giocherà. La Fiorentina non perde da quasi un mese e vuole continuare il suo periodo positivo, magari ipotecando già la qualificazione alla fase diretta di Conference League.