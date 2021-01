PAPU, Juventus, Inter e Fiorentina se lo giocano

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, parla anche della situazione in cui si trova Alejandro Gomez. Il giocatore non vede l'ora di lasciare Bergamo, ma l'Atalanta non è disposta a fare regali. I Percassi chiedono almeno 10 milioni per il cartellino dell'argentino. Per adesso le pretendenti sono le big, quelle che vedono la Dea come rivale per la Champions. Sul giocatore ci sono Juventus, Inter e Fiorentina. Da Torino i sussurri di uno scambio con Bernardeschi non trovano fondamento. A poco più di tre settimane dalla fine del mercato è difficile fare delle previsioni - si legge sulla rosea - quel che è certo è che qualcuno dei club dovrà arrendersi, anche se tutti sono pronti a giocarsela.