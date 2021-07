NAZIONE, Zaccagni è il sogno di Italiano: cifra alta

Sulle pagine odierne del QS-La Nazione si parla questa mattina in maniera diffusa di Mattia Zaccagni del Verona, ovvero uno dei primissimi nomi fatti da Italiano durante il primo confronto viola di mercato. Zaccagni peraltro ha segnato forse il suo più bel gol in carriere proprio contro lo Spezia e dunque il nuovo tecnico della Fiorentina se lo ricorda bene: anche per questo lo ha chiesto, ritenendolo più che adatto a giocare anche esterno nel 4-3-3. Il Verona valuta il giocatore 15 milioni, cifra alta per uno che sia avvia allo svincolo. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono certe due cose: la prima è che il giocatore e il Verona sono informati dell’interesse viola, la seconda è che Italiano dovrà valutare l’overbooking a centrocampo per prendere una decisione e nel caso di Zaccagni la scelta sarà collegabile anche al reparto esterni di attacco.