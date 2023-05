NAZIONE, Vittoria che fa il pieno di autostima per Praga

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione si sofferma sulla vittoria in rimonta di ieri della Fiorentina sulla Roma e in particolare su Jovic e Ikonè. Quella tra i Viola e i giallorossi era una sfida tra squadre rimescolate in virtù delle coppe, ma alla fine la squadra di Italiano è quella che ci ha creduto di più, ribaltando il risultato in soli tre minuti. Vincere così dà un brivido ancora maggiore; un pieno di autostima pazzesco in vista della volata europea e della finale di Conference. Ci voleva dopo la delusione dell’Olimpico che andava metabolizzata.