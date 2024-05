NAZIONE, Viola, tre punti per l'Europa: la tensione è alta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione è presente un focus relativo alla sfida di questa sera della Fiorentina a Cagliari. Come spiega il quotidiano, l’impegno di questa sera all’Unipol Domus se per i padroni di casa è una passerella per la salvezza conquistata e per omaggiare nel migliore dei modi la straordinaria carriera di Sir Claudio Ranieri, per la Fiorentina significa punti pesanti per consolidare l’Europa per la prossima stagione. Indipendentemente da come andrà la finale di Conference.

Presente e futuro si intrecciando dunque, ma l’attenzione dei viola in generale e di Italiano in particolare è proprio su un impegno alla volta. Tre punti, dunque, da prendere per non doversi giocare l’Europa nel turno di recupero del 2 giugno. E poi, vincere aiuta a vincere e soprattutto, aiuta a tenere alta la tensione.