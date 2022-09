NAZIONE, Viola, l'Europa anche sul piano economico

C'è grande emozione per il ritorno ufficiale della Fiorentina in Europa. Come sottolinea infatti La Nazione, è un po’ come il primo giorno di scuola. Sia perché la Fiorentina non si affaccia da tanto ai palcoscenici europei (l’ultima volta fu col Borussia Mönchengladbach nel 2017), sia perché la voglia e la determinazione di arrivare in fondo sarà molta. La Conference fa gola sia dal punto di vista sportivo che economico, aspetto da non sottovalutare dopo tutto quello che si è detto in questi giorni. Ora la palla passa al campo, con la Fiorentina chiamata a partire subito nel modo giusto, per ritrovare continuità di risultati e prestazioni dopo quella vista contro la Juventus.