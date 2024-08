NAZIONE, Viola e Juve hanno fretta, ma il Genoa frena

FirenzeViola.it

Sono giorni di attesa quelli che si stanno vivendo a Firenze e Torino, con entrambe le piazze desiderose di accogliere i loro nuovi innesti: Gudmundsson per la Fiorentina, Nico Gonalez per la Juventus. Due trattative che andranno a doma, scrive La Nazione, su questo ci sono pochi dubbi. Il punto interrogativo più grande resta però il quando queste si concretizzeranno. Al momento l'immobilismo del Genoa sul mercato rallenta i due affari, ma con l'inizio del campionato ormai alle porte è lecito aspettarsi un'accelerata. La Juventus vorrebbe avere Gonzalez già in settimana, ma la Fiorentina è stata chiara: l'argentino non si muove finché non si sblocca Gudmundsson.

L'accordo tra i due club tuttavia è stato già trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Soldi dunque che la Fiorentina vedrà soltanto da prossimo anno, similmente come quanto fatto da Pradè e soci per Colpani ed, eventualmente, Gudmundsson.