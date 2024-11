NAZIONE, Viola cinica, spietata e ora terza in classifica

FirenzeViola.it

Cinica, spietata e adesso al terzo posto in classifica. La Fiorentina, scrive La Nazione, mette a segno la sesta vittoria consecutiva - tra campionato e Conference - e lo fa portando a casa uno 0-1 contro il Genoa, al termine di una partita tutt'altro che facile. Sfondare il muro che aveva costruito Gilardino per mettersi in tasca almeno un punto ha costretto i viola ad una partita meno bella, a tratti ruvida e per niente fluida. Poi ecco apparire la squadra cinica che ha colpito con Gosens e si è inchinata ad un paio di interventi da urlo di De Gea.