NAZIONE, Viaggio a casa Sarri. Un giorno sarà viola

L'edizione odierna de La Nazione propone un "Viaggio a casa Sarri, che un giorno sarà viola". Questo il titolo scelto per raccontare il reportage dal Valdarno, terra natale dell'allenatore Maurizio Sarri. Da quelle parti, tra Figline, Vaggio e Piandiscò, lo chiamano "il gobbo ripulito", e in quel di Caspri sta vedendo ultimarsi i lavori la nuova villa che affaccia sulle sue colline. Ancora le smussature contrattuali da sistemare con la Juventus per la risoluzione ci sono, e c'è chi racconta che i contatti con gli amici siano quasi azzerati, che il cellulare sia quasi un tabù. Non risponde, o finirebbe per dover passare tutta la notte al telefono. Chi lo conosce, però, è pronto a giurarlo: Sarri accetterebbe un'eventuale proposta della Fiorentina. Con certe garanzie tecniche, ma "mi ha detto che un giorno allenerà a Firenze. Non so quando, ma succederà. Io so come la pensa... E anche i suoi genitori sarebbero felici": parola di Vittorio Casucci, ex dirigente del Figline.