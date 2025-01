NAZIONE, Verso Torino: Gumdunsson in vantaggio su Beltran

Sull'edizione odierna de La Nazione, spazio ai dubbi di Raffaele Palladino in vista della delicatissima gara di domenica col Torino. Anche attraverso i suoi social la Fiorentina ha voluto ribadire il concetto in modo chiaro: «hard at work», ovvero «lavoro duro». Palladino ha scelto di puntare su allenamenti intensivi fino alla sfida contro il Torino di domenica.

Sulle possibili scelte, un dubbio riguarda il centrocampo e in particolare Danilo Cataldi, il cui impiego è stato limitato recentemente a causa di problemi fisici. Sebbene in ripresa, resta sotto osservazione dallo staff medico, con ottimismo per la sua disponibilità domenica, vista la carenza di alternative a centrocampo. Un altro interrogativo riguarda la trequarti: il tecnico dovrà scegliere tra Gudmundsson e Beltran, con l'islandese in vantaggio per partire titolare.