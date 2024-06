NAZIONE, Un tesoretto per la Viola dato da Ikoné e Nzola

FirenzeViola.it

Sul capitolo cessioni, La Nazione parla di giorni decisivi per l’addio di Jonathan Ikoné. L’Al-Duhail attende una risposta da settimane, ma nel frattempo si è inserito l’Al-Arabi, che potrebbe strapparlo a suon di milioni. Tutto è rimasto in stand by per il sondaggio dell’Ajax, con il giocatore interessato a rimanere in Europa, ma la destinazione araba sembra la più probabile.

Insieme a lui se ne andrà anche Nzola, cercato da Cagliari, Lecce e Fenerbahce. I due club italiani, si legge, difficilmente potranno accontentare le richieste economiche viola. L’obiettivo di Pradè e soci è quello di cedere l’angolano a titolo definitivo.