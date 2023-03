NAZIONE, Un'incognita, ma qualificazione possibile

Non a caso la Fiorentina, riporta l'edizione odierna de La Nazione, è voluta partire alla volta di Sivas in anticipo. I 1300 metri di altitudine non sono tantissimi, ma l'unica incognita per la qualificazione ai quarti di Conference League potrebbe essere legata a questo aspetto. Una partenza anticipata per immergersi nella realtà turca il prima possibile. Nonostante la Fiorentina abbia già giocato (e vinto) la partita di andata, scrive il quotidiano, contro il Sivasspor, quello turco resta un avversario difficile da catalogare e quindi da prevedere.