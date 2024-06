NAZIONE, Torna di moda Thorstvedt: pronta l'offerta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Su La Nazione si fa il punto a centrocampo dove è il mecato a far da padrone. Sembra aver subìto un piccolo stop la trattativa per Aster Vranckx del Wolfsburg, attualmente in trattativa con il Psv: non è un caso, infatti, che nelle ultime ore sia tornato di moda il nome di Kristian Thorstvedt del Sassuolo, gradito tanto al tecnico per le sue qualità quanto al club per il prezzo abbordabile (5 milioni) al quale potrebbe essere acquistato: se i viola decideranno di affondare il colpo, il norvegese potrebbe essere il primo rinforzo nel giro dei prossimi giorni.