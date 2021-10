NAZIONE, Tifosi divisi su Vlahovic. E Ristic...

La sfida tra Fiorentina e Napoli sarà sicuramente anche l'occasione per misurare la febbre al pubblico di Firenze dopo gli ultimi accadimenti sul fronte Vlahovic. Testare il polso della situazione così a caldo non sarà un esercizio facile, visto che la tifoseria organizzata non sarà presente ancora una volta allo stadio e che, in generale, attraverso social, radio e le più consultato piattaforme web le opinioni sembrano essere molteplici: chi ha prospettato una cessione a gennaio, chi ha parlato di tribuna punitiva fino al 2023. Lo sfogo di Commisso ha fatto breccia tra i tifosi ed ha incontrato un plebiscito di consensi, ma, con tutta probabilità, domani il pubblico ignorerà quanto accaduto nei giorni scorsi. Ieri Ristic, agente del serbo, ha avuto una riunione a Belgrado con i suoi intermediari italiani per discutere i prossimi passi da compiere. C'è ancora fiducia in Vlahovic, ma fino a quando? A riportarlo è La Nazione.