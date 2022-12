NAZIONE, Tandem Jovic-Kouame: idea che piace, c'è intesa

Variabili tattiche in arrivo per l'attacco della Fiorentina? L'edizione odierna de La Nazione, analizza, il possibile tandem di attacco Jovic-Kouame, con l'ivoriano prima punta e il serbo trequartista nel 4-2-3-1. Le amichevoli invernali, ha livello di gol, non sono andate male: 27 reti segnate dalla Fiorentina. Il problema però è che di questi 27 gol, solo 2 sono stati segnati dagli attaccanti, e tra l'altro entrambi da Kouame. Per questo motivo l'ex Genoa sembra ancora quello più affidabile, e l’impressione è che Kouame possa rappresentare una variabile impazzita al centro dell’attacco. Un’idea che non esclude Jovic, ormai abituato anche a fare il trequartista in questa Fiorentina, magari quando c’è da forzare la partita. Idee sicuramente da provare sul campo.