NAZIONE, Suggestioni estere: Macia, Emery, Garcia

La Nazione torna sul tema allenatori, specificando che non sono in agenda colpi alla Mourinho e che in ascesa, adesso, sembra esserci Juric. Ma il profilo del prossimo tecnico viola può anche essere ricondotto al calcio straniero: la prima ipotesi sarebbe legata al ritorno di Eduardo Macia, libero da vincoli, con il nome di Unai Emery, tuttavia impegnato col Villarreal e quindi in salita. Più facile Rudi Garcia, in scadenza con il Lione e in corsa per la qualificazione alla prossima Champions che, se non arrivasse, potrebbe scavare un solco tra il club e l'ex Roma. Il quale alla fine dello scorso anno dichiarò: "Ho amato la tattica del calcio italiano, forse ci tornerò". Suggestioni - conclude il quotidiano - avvalorate però da riflessioni.