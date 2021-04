NAZIONE, Sprint per De Zerbi: 10 giorni per decidere

La Nazione scrive che la Fiorentina ha accelerato nelle ultime ore sul fronte Roberto De Zerbi. Il tecnico infatti ha ricevuto una proposta anche dallo Shakhtar Donetsk, per questo lo sprint gigliato si è reso necessario. L'attuale allenatore del Sassuolo si è preso qualche giorno per decidere: in pratica - si legge - i viola e De Zerbi potranno aspettarsi per una settimana, forse 10 giorni, poi ognuno sarà libero di prendere anche altre decisioni.