NAZIONE, Sogno primo posto, ma dipenderà dai turchi

La Fiorentina affronterà oggi pomeriggio l'RFS per cercare di dare continuità a risultati e prestazioni recenti e per sognare un primo posto nel girone molto complesso. I viola per ottenere il primato ed evitare il play off dovrebbero vincere a Riga e sperare in un pareggio o una sconfitta del Basaksehir contro gli Hearts, in caso di pareggio dei gigliati i turchi dovrebbero uscire sconfitti. In tutte le altre combinazioni si passa da un turno di play off, dove bisogna affrontare una delle terze classificate nei gironi di Europa League. Italiano cercherà ancora di cambiare qualcosa nell'assetto aumentando il livello delle prestazioni di Barak e sperando in un Cabral ancora protagonista. A riportarlo è La Nazione.