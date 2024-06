NAZIONE,Sabiri di ritorno. Palladino pronto a rilanciarlo

FirenzeViola.it

Il calciomercato della Fiorentina si tinge di una possibile sorpresa: Abdelhamid Sabiri, reduce da una stagione di successo in Arabia Saudita con 7 gol e 7 assist, sembra pronto a fare il suo ritorno alla maglia viola. Nonostante le incertezze legate al suo futuro con l'Al-Fayha, che sembra poco propenso a sborsare 3 milioni di euro per il suo riscatto, il giocatore, come riporta La Nazione potrebbe rientrare nei piani di Palladino.

L'esperienza negativa con l'ex allenatore Italiano sembra ormai alle spalle, e Sabiri potrebbe rappresentare dunque una risorsa preziosa per il gioco del nuovo tecnico. Una situazione che promette di aggiungere interesse al reparto offensivo della squadra viola, già composto da giocatori di spessore come, Nico Gonzalez e Beltran.

Il futuro di altri elementi, come Barak, Ikoné, Sottil e Nzola, rimane incerto e soggetto all'attenzione di Palladino, quindi, nonostante la concorrenza, Sabiri sembra deciso a ritagliarsi il suo spazio in squadra e a dimostrare il suo valore, pronto a sfidare i suoi compagni per guadagnarsi un posto da titolare. Il ritiro della Fiorentina, previsto al Viola Park nella seconda settimana di luglio, sarà un momento cruciale per capire quali saranno i veri assetti della squadra viola in vista della prossima stagione.