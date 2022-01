NAZIONE, Rocco e Juve: curva, momento delicato

Non sono proprio andati giù a Firenze e ai fiorentini gli striscioni a firma Vikings (storico gruppo di ultras della Juventus) appesi tra lo stadio Franchi e in altre parti della città in riferimento alla cessione di Dusan Vlahovic ai bianconeri: come spiega questa mattina La Nazione, è un momento storico complicato per la tifoseria viola, alle prese, ancora una volta nella sua quasi centenaria storia, a dover fare i conti con una cessione illustre verso la rivale di sempre. Più anime all’interno di uno stesso blocco che si interroga per non rischiare di non essere così compatto, nei confronti della proprietà viola. E gli striscioni ’nemici’ apparsi a sorpresa ieri nel cuore di Firenze (mai successo nella storia) hanno di fatto alzato il livello di attenzione. Per usare un eufemismo. Perché se da una parte si può ’gestire’ emotivamente il trauma di doversi separare dal miglior giocatore a gennaio, più complicato farlo quando c’è di mezzo la Juventus, con il rinforzo degli sfottò in casa propria.