NAZIONE, Ranieri il quarto centrale: coperta corta?

Fuori Nastasic e dentro nessuno, l’ultimo giorno di mercato viola si è chiuso senza botti né petardi più piccoli, anche se non sono mancati tentativi delle ultime ore. Come scrive La Nazione, il più deciso è stato quello per Parisi dell’Empoli con cui l’ultimo contatto non pare essere stato serenissimo, soprattutto perché inaspettatamente è saltato il trasferimento di Zurkowski. Il quarto centrale viola dunque sarà Ranieri: coperta troppo corta per una stagione in cui, teoricamente, la squadra viola potrebbe disputare addirittura 60 partite?