NAZIONE, Quanta sofferenza viola. A Parma tutte le incertezze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dici Fiorentina e inevitabilmente inizi a soffrire". È questo l'incipit de La Nazione in quanto al pareggio maturato dai viola ieri a Parma, nella prima gara di campionato. "Squadra, quella di Pecchia, che per strappare il punto ai viola - scrive il quotidiano - si è inventata una partita al limite della perfezione, mettendo così in luce tutte le incertezze da cantiere aperto che si porta dietro la Fiorentina dopo la prima apparizione in campionato.

[...] E’ a un quarto d’ora dalla fine che dal cilindro di Palladino spunta la deviazione di Biraghi che rimette in ordine il risultato (1-1) e fa respirare la Fiorentina. Fiorentina che chiude il match in 10 dopo il doppio giallo incassato da Pongracic. Cyprien si divora il raddoppio in modo incredibile e la partita finisce. Quanta sofferenza, Fiorentina", conclude il quotidiano.