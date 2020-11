NAZIONE, Prandelli si rimette in gioco: viola per 8 mesi

Anche l'edizione odierna de La Nazione focalizza la sua attenzione sul delicatissimo match di questa sera tra il Parma e la Fiorentina, sottolineando in modo particolare come mai come in questa occasione il modulo (che sarà ancora il 3-5-2, in virtù del forfait last minute di Callejon) sarà secondario al risultato e all’atteggiamento dei giocatori. Seguiranno Iachini oppure no, si domanda il giornale? Finora tutti si sono impegnati, ma la convinzione generale si è progressivamente allentata, fino a rendere trasparente la forza collettiva. Iachini sa bene di essere al bivio più importante da quando è arrivato a Firenze perché per la prima volta Commisso sta seriamente valutando la posizione del timoniere in panchina. C’è fra l’altro già pronta una soluzione che avrebbe due pregi indiscutibili: Cesare Prandelli garantirebbe un "placet" da parte del tifo e soprattutto un accordo solo fino al termine della stagione. Prandelli rimetterebbe in gioco tutto il suo passato viola per un contratto di 8 mesi. Una disponibilità non da poco.