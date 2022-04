NAZIONE, Perché il club ha nascosto la clausola?

La Nazione sottolinea come mai nessuno nella Fiorentina abbia nominato in pubblico l’esistenza della clausola con cui Vincenzo Italiano potrebbe liberarsi a 10 milioni, bensì è stata più volte citata quella a favore del club per un ulteriore anno di ingaggio (esercitabile entro il 31/05/23). Inoltre la cifra sopracitata è obiettivamente inavvicinabile per quasi tutti i pretendenti al mister, anche quelli top. Se, dunque, si tratta solo di una strategia della società per tutelarsi in caso di disaccordi insanabili con il tecnico, perché non anticipare i tempi per discutere del futuro, avendo Italiano acquisito credibilità in abbondanza?