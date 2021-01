NAZIONE, Parte Lirola. Quattro squadre per Duncan

La Nazione, stamani, si dedica alla situazione del mercato in uscita. I dirigenti stanno lavorando per sfoltire la rosa, come richiesto da Cesare Prandelli. Pol Lirola è prossimo all'addio, destinazione Marsiglia (quinto in Ligue 1), squadra da lui gradita. Duncan è richiesto da Cagliari, Verona, Parma e Genoa e potrebbero esserci degli scambi. Per Kouamè è tutto congelato, si attende di capire cosa farà la Fiorentina in entrata per quel reparto In casa viola il mercato sembra in fase di stallo. Da tenere d'occhio anche la situazione El Shaarawy, che piace alla Roma. Proprio i giallorossi, hanno nel mirino anche Sofyan Amrabat.