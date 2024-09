NAZIONE, Palladino e la tentazione della linea a quattro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche la Nazione dedica ampio spazio alle possibili variazioni sul tema di Raffaele Palladino: il tecnico viola sta lavorando per amalgamare meglio un gruppo rivoluzionato nelle ultime settimane ed è tentato di apportare alcune modifiche sostanziali all'assetto visto nelle prime gare: scrive la Nazione, Non abbiamo l’impressione che Palladino possa derogare dal suo 3-4-2-1, anche perché con tutti i giocatori a disposizione non l’ha mai provato.

A Bergamo la Fiorentina - è quasi una certezza - ripartirà proprio da lì. Ma, dando quasi un suggerimento al tecnico, il quotidiano locale aggiunge che le carte in regola per una linea difensiva a quattro questa Fiorentina ce le ha, iniziando da quel Marin Pongracic che, dal ritiro della Croazia, ha additato le sue difficoltà iniziali in viola alla disposizione della difesa, sottolineando come si possa trovare meglio a quattro. Certo, l’arrivo di Gosens un po’ lo ha allontanato nonostante che parte della piazza ne invocasse il ritorno a gran voce. Applicarlo però si può eccome. Con Dodo e Biraghi (o Parisi) terzini, Quarta e Pongracic centrali (con Comuzzo e Ranieri alternative), mentre Moreno è invece più specializzato nella linea a tre.