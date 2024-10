NAZIONE, Palladino deve creare un'identità alla squadra

FirenzeViola.it

Con il cambio in panchina, la squadra Viola ha aperto inevitabilmente un nuovo ciclo che, fino ad adesso, stenta a decollare. L'avvio di stagione non è dei migliori, il cambiamento richiede tempo per essere assorbito ma se qualcosa non funziona, come riporta La Nazione, è doveroso risolverlo dentro le mura dello spogliatoio.

La Fiorentina sta attraversando questo momento: si sono uniti tanti giocatori nuovi al vecchio gruppo. In questi casi deve uscire anche la personalità dell'allenatore, chiamato a dare un'identità al gioco e al gruppo.