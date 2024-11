NAZIONE, Out Cataldi. In tre per una maglia in mezzo

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina ritrova il suo centravanti ma non il suo play. Oggi pomeriggio a Torino infatti ci sarà Moise Kean, che ha smaltito il fastidio alla caviglia che la aveva tenuto fuori contro il Genoa, mentre è rimasto ai box Danilo Cataldi. Per il mediano laziale ancora restano le noie muscolari al polpaccio e salterà, dopo Genova, un altro turno di campionato. In mediana, accanto a Yacine Adli, al posto del centrocampista classe 1994 Palladino ha tre soluzioni: schierare di nuovo Richardson titolare, arretrare, coem fatto a Genova, Bove, oppure inserire dal primo minuto Mandragora.

Questo dovrebbe essere l'unico dubbio di formazione per il tecnico che campano che in difesa, a partire da De Gea tra i pali, si affiderà ai soliti Dodo, Comuzzo (rientrato dai problemi alla caviglia accusati contro la Roma), Ranieri e Gosens, mentre in avanti dovrebbe schierare Colpani, Beltran e Bove alle spalle di Kean. In caso i cui l'ex Roma agisse da mediano, pronto a partire dal primo minuto Sottil a sinistra. Da sottolineare la presenza in panchina dei due baby Baroncelli e Rubino, fresco d'esordio con la prima squadra a Genova.