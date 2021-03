NAZIONE, Niente Sarri: i tre scenari per la panchina

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla quest'oggi degli scenari futuri che attendono la Fiorentina, che sarà alle prese con una rivoluzione rispetto all'assetto attuale. Come spiega il quotidiano, il presidente Commisso avrà tre scenari a disposizione per il suo rilancio sportivo e per ora l’unica certezza sarà quella del nuovo allenatore. Il patron arriverà in città dopo Pasqua e valuterà le tre opzioni possibili: la prima porta a una scelta di fascia alta, con un rilancio conseguente per provare risalire nelle prime posizioni in tempi relativamente brevi (è proprio escluso però che si incontrino le strade di Sarri e la Fiorentina), la seconda ad un tecnico ambizioso con un passato «medio» e sicuro (l’identikit è quello di Gattuso, che a fine stagione lascerà il Napoli) mentre l'ultima possibilità porta a un allenatore che non abbia pretese in fatto di qualità immediata, ma attraverso il suo passato dimostri di valorizzare quello che gli viene messo a disposizione (Juric o De Zerbi).