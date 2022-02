NAZIONE, Mercato: 5 al lato tecnico, 7 all'economico

La Nazione dedica uno spazio al suo interno per un giudizio sul mercato di gennaio della Fiorentina. Il voto che il quotidiano assegna al lato tecnico è un 5 pieno: "senza considerare a chi [...] è stato ceduto a gennaio il [...] capocannoniere del campionato [...]: in attesa di capire quanto varrà Cabral nel nostro calcio, va dunque calcolata la dimensione della perdita, che è ampia [...]. Il mercato era stato affrontato molto bene dalla Fiorentina, assicurandosi prima Ikone [...] e Piatek [...]. Come Cabral, anche Piatek ha caratteristiche diverse rispetto a Vlahovic e Italiano dovrà lavorare per 'aggiustare' il 4-3-3 [...]".

Da un punto di vista economico per il giornale la sessione di trasferimenti merita invece un bel 7: "ottenere per Vlahovic 75 milioni più 5 di bonus è stata un'operazione finanziaria di alto livello: [...] fra un anno il giocatore sarebbe stato libero di firmare per un'altra società, liberandosi a costo zero. Brava dunque la Fiorentina a capitalizzare così tanto, nonostante il classe 2000 avesse ridotto i margini di operatività [...]. Il voto [...] sarebbe stato più alto se la Juventus non avesse spalmato il pagamento in 3 stagioni [...]. Buona anche l'operazione che ha portato Piatek a Firenze in prestito gratuito: congruo il valore del diritto di riscatto a 15 milioni di euro".