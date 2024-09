NAZIONE, Lieve la riduzione del monte ingaggi viola

FirenzeViola.it

Finito il calcio mercato, si può fare i conti sul monte ingaggi visto che uno degli obiettivi della società era quello di ridurlo. Come riporta La Nazione, la società è rientrata nell'obiettivo ma non è stato ridotto in maniera drastica: dai 35,3 milioni di euro netti dello scorso anno (57,7 milioni lordi), ai 33,7 netti (54,6 lordi) per un risparmio di poco più di 3 milioni lordi.

Ci sono stati tanti cambiamenti nella rosa, Nico Gonzalez e Milenkovic che prendevano di più (3,3 milioni di ingaggio netto a testa) sono stati ceduti e adesso i più "ricchi" sono Gudmundsson e Kean che percepiscono 2,2 milioni di euro netti all'anno. Tra i nuovi Adli prende 1,7 milioni netti; Gosens 1,6; Cataldi 1,4; Pongracic 1,3; Bove, COlpani e De Gea 1,2; Richardson 0,8 e Moreno 0,4.