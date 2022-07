NAZIONE, Le pagelle: tra i rimandati Jovic e Ikoné

Questa mattina La Nazione propone le sue pagelle estive. Tra i rimandati ad agosto, Jovic, Cabral e Ikoné. Riguardo al primo, si è palesato un ritardo di condizione, con la testa (e l’istinto) che vanno, meno le gambe. In ogni caso il suo talento non si può discutere. Ha fatto fatica anche Cabral, che continua il suo percorso di inserimento nei meccanismi di Italiano. Lui come Ikoné, che Italiano pungola (alla sua maniera), per farlo uscire dalla penombra.