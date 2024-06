NAZIONE, Laboratorio Viola Park. Il piano di Palladino

FirenzeViola.it

La Nazione parla di come sta prendendo forma la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino dopo le prime riunioni al Viola Park. La parola d'ordine sarà "duttilità", perché non ci sono preclusioni sul modulo, l'idea è di sviluppare sia il 3-4-1-2 che il 4-2-3-1. Nel laboratorio di Palladino dovranno entrare calciatori duttili, bravi nel proprio ruolo ma capaci di occupare anche altre zone di campo. Giocatori veloci di pensiero, disponibili ai cambiamenti. Lavoro di non poco conto per Pradè e Goretti, che dovranno far rientrare queste caratteristiche in costi sostenibili.

LEGGI ANCHE: "DUTTILITÀ AL POTERE: PALLADINO E IL RIFIUTO DEL MODULO UNICO"