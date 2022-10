NAZIONE, La svolta con la spinta del Franchi

Causa una tensione alta il gruppo Viola ha deciso di chiudersi in se stesso per ricompattarsi e per cercare di preparare la sfida contro l'Inter al meglio. Una partita che grazie allo stadio stracolmo di persone potrebbe aiutare la Fiorentina. Tutto viaggia in equilibrio sul filo del filo. In casa nerazzura, dopo un momento critico, le vittorie sono state tre nelle ultime quattro partite. La Viola invece, al momento tredicesima con Monza e Salernitana cerca la svolta definitiva. E dal mondo social del club filtra una serenità auto-prodotta che non sempre appartiene a chi va in campo, dovendosi poi misurare con gli altri. In attesa della prossima sfida di Conference League decisiva contro il Basaksehir, oggi la Fiorentina ha una grande chance. A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.