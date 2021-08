NAZIONE, La Fiorentina si scopre contro l’Espanyol

Come scrive La Nazione stasera la Fiorentina esordirà al Franchi contro l'Espanyol, squadra neopromossa nella Liga. E’ la prima contro un avversario quasi vero. Tornerà il pubblico pagante sulle tribune del Franchi e per la prima volta si vedranno le nuove maglie con il giglio stilizzato. Cresce l'attesa per la prima formazione di Italiano al Franchi, anche se chi cerca di indovinarla alla vigilia deve avere ben presente un concetto: lo scorso anno su 38 partite di campionato Italiano ha mandato in campo 37 formazioni diverse.