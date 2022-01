NAZIONE, L'opinione: "Viola non scesi in campo"

Cosimo Zetti, all'interno de La Nazione, ha espresso il suo parere sulla sconfitta della Fiorentina per 4-0 contro il Torino. Questi alcuni estratti del suo commento: "[...] Siamo alla disperata ricerca di una spiegazione perché è vero che la Fiorentina non giocava dal 22 dicembre, ma è altrettanto vero che la squadra vista in campo ieri sembrava più quella della scorsa stagione che di quest'anno. La Fiorentina ha giocato con sufficienza, quasi in punta dei piedi, senza quella cattiveria cui eravamo abituati. [...] E neppure c'è stata quella reazione che in passato era stata messa in campo alla bisogna. [...] Passivo troppo pesante? Per quel che si è visto neanche tanto. [...] la Fiorentina [...] non è neppure scesa in campo, come se avesse staccato la spina. E anche di scuse, stavolta non riusciamo a trovarne. Troppo brutta la squadra vista ieri per essere vera. [...] Prendiamola per un episodio [...]".