NAZIONE, L'opinione: "Questa squadra è altro rispetto alla Fiorentina"

"Il problema non è «dov’è la Fiorentina», che il settimo posto attuale in classifica è in linea con la forza della rosa. Il problema oggi è «cos’è la Fiorentina»". Lo scrive Stefano Cecchi all'interno della sua consueta rubrica del mercoledì, "Manca l'amalgama", che trovate oggi su La Nazione. Scrive Cecchi: "C’era fino a poco tempo fa una squadra riconoscibile ovunque. Una squadra con una forte identità, che aveva la capacità di fare la partita chiunque fosse l’avversario (...). Poi improvvisamente questa squadra è scomparsa. L’ultima volta che l’abbiamo avvistata è stato nel 3 a 0 casalingo con la Salernitana. Era il 3 dicembre. Da allora la Fiorentina è diventata altro. Una squadra macchinosa, non più luminosa ma opaca, che anche quando le è capitato di vincere (come col Verona, col Monza e col Torino) lo ha fatto con stile diverso. Allora lo chiamammo cortomuso, con la speranza che quella fosse una scelta tattica voluta. Forse era altro.

"Perché la Fiorentina si è persa?- si chiede Cecchi: -Difficile dirlo. Forse perché contemporaneamente e per motivi diversi le sono venuti a mancare tre giocatori chiave quali Gonzalez, Bonaventura e soprattutto Arthur, l’uomo che dirige l’orchestra. O forse perché è venuta a mancare la forza vera di quella squadra, quell’intensità combinata con la convinzione che Italiano era riuscito a pompare dentro una rosa con qualche limite evidente. La domanda è semplice: ci sono oggi le condizioni per sperare di ripetere quell’impresa (la rimonta di primavera scorsa in campionato) oppure il logorio del calcio dentro la squadra e fra squadra, tecnico e dirigenza ha rotto il giocattolo rendendolo irreparabile?".