NAZIONE, L'opinione: "Quanto pesa l'assenza di Bove"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Otto vittorie di fila sono tante e la prima sconfitta non sfiora minimamente ciò che la Fiorentina ha fatto fino ad oggi e tanto meno le sue ambizioni". Si apre così l'editoriale, a firma di Benedetto Ferrara, sulle colonne de La Nazione. Il noto giornalista fiorentino parla delle possibili cause del ko del Dall'Ara, tra cui la pensante assenza di Edoardo Bove: "Molte parole, tante opinioni: stanchezza, un possibile rigore non concesso, sostituzioni che non hanno aggiunto niente, la scelta di far giocare Beltran e Gudmundsson insieme, cosa che ha funzionato fino a che il centrocampo a due ha tenuto botta.

La sensazione più forte è proprio questa, l'assenza del ragazzo che dava un equilibrio al tutto pesa tantissimo. Un problema che andrà risolto nel mercato di gennaio".