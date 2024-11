NAZIONE, L'opinione: "Chance giusta per evitare rimpianti"

FirenzeViola.it

Sulle colonne del quotidiano La Nazione oggi in edicola è uscito un corsivo del giornalista Cosimo Zetti che traccia un punto della gestione Commisso a Firenze e invita il presidente a spingere sull'acceleratore, soprattutto sul tema stadio, in un momento che può diventare l'occasione giusta per fare qualcosa di importante con la Fiorentina in questa posizione di classifica: "Sono passati cinque anni e mezzo da quando Commisso è diventato presidente della Fiorentina. Anni intensi, pieni di speranze, con tante soddisfazioni e qualche delusione. Ma anche anni complicati, a tratti spigolosi, con qualche litigio, sempre e comunque in nome di un bene comune che si chiama Fiorentina. [...] Rocco Commisso è arrivato dall'America e si è imbattuto in una realtà che non conosceva. Si è dovuto ambientare e ha provato a produrre il massimo nel più breve tempo possibile. Se il Viola Park rappresenta il fiore all'occhiello della sua presidenza, la questione stadio sembra destinata a rimanere un rimpianto".

Riguardo alle prospettive future: "Ora è arrivato il momento di dare una bella accelerata. Commisso non vuole mollare, ci crede ancora, è pronto a metterci faccia e denaro. Ma gli accordi, come i matrimoni, si fanno in due. Arrivati a questo punto sarebbe il caso di evitare figuracce e di fermare quello che somiglia ad uno stillicidio senza fine. Ora o mai più. Facciamo in modo di evitare rimpianti e diamo alla Fiorentina e ai suoi tifosi il palcoscenico che meritano".