NAZIONE, Il commento: "Kean un crac del calcio italiano"

Sulle pagine de La Nazione, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato così di Moise Kean, l'attaccante della Fiorentina che sembra in uno splendido periodo di forma: "Un attaccante bravo a difendere la palla e a non farsela portare via. Pronto a guerreggiare contro le difese avversarie con la prepotenza naturale del centravanti". Cecchi però non trae giudizi conclusivi: "Certo, la storia suggerisce che bisogna andare cauti. Perché anche il talento se non è accompagnato sa una disciplina sportiva rigorosa rischia di vanificarsi".