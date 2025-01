NAZIONE, Ikoné stringe la mano al Como. Kouame...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Nazione oggi in edicola parla di "Sliding doors" al Viola Park di Bagno a Ripoli. Perché per un Pablo Marì che ha potuto riabbracciare l'allenatore che ha già avuto a Monza, ci sono alcuni calciatori viola pronti a salutare.

Da una parte Jonathan Ikoné che avrebbe già stretto la mano al Como con il benestare della Fiorentina che non è riuscito a cederlo a titolo definitivo ma comunque ha raccolto un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 8 più 1 di ulteriori bonus. Anche per Kouame si attende un'accelerata a stretto giro di posta: l'Empoli è avanti a tutti ma ancora non si è trovato un accordo per il prestito con obbligo condizionato, soluzione che vorrebbe il giocatore ma anche i viola.