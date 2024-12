NAZIONE, Idee Marì e Henrique. Folorunsho più vicino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle sue colonne sportive, La Nazione si focalizza sulle prime mosse di mercato della Fiorentina e ribadisce come nella giornata di ieri si sia scaldata la trattativa per Folorunsho, perché il giocatore ha aperto al prestito. I viola si riserveranno un diritto di riscatto intorno agli 8-9 milioni di euro e questa è una situazione che può andare a dama a strettissimo giro di posta.

Poi sarà la volta della difesa. A rinforzare il reparto potrebbe invece arrivare Pablo Marì, elemento che Palladino conosce e stima. Giocatore di certo non di primo piano, ma affidabile e al giusto prezzo. Intanto - prosegue il quotidiano - ha cominciato a circolare anche il nome di Luiz Henrique, stella del Botafogo premiato come miglior giocatore della Copa Libertadores. Esterno offensivo che può giocare a destra ma anche a sinistra. Classe 2001, profilo assolutamente interessante che costa già circa 20 milioni. La Fiorentina ha presentato la prima offerta per aprire la trattativa. Operazione non semplice ma sicuramente affascinante.