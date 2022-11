NAZIONE, Idea mental coach: il piano di Nico

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sul recupero di Nico Gonzalez e sulle possibili modalità per cercare di tornare nella migliore condizione fisica e psicologica. Adesso ci sarà una prima fase di cure in cui l'argentino rimarrà a Firenze, poi la società valuterà se concedergli a dicembre qualche giorno di vacanza. L’esterno, inoltre, sta valutando con il suo entourage se sia il caso di affidarsi anche ad un mental coach per superare questo momento di difficoltà sul piano emotivo. L'esclusione dal Mondiale per infortunio non è stata facile da accettare.