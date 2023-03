NAZIONE, Viola spiazzata sul Franchi, per ora silenzio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo le parole rilasciate nella giornata di ieri dal Sindaco Dario Nardella, la Fiorentina, riporta l'edizione odierna de La Nazione, è rimasta spiazzata. Il riferimento è alla indisponibilità dei privati nell'investire citata dal Sindaco, quando in realtà, Commisso, scrive il quotidiano, nel settembre del 2019, aveva presentato un piano di riqualificazione del Franchi firmato dall’architetto Casamonti, un progetto poi bocciato dalla Soprintendenza che non ritenne possibile demolire in maniera estesa le curve. Dunque, per il momento, la Fiorentina, con molti sospetti sul caso Franchi, preferisce tacere.