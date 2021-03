NAZIONE, Castro: sabato al massimo va in panchina

Anche l'edizione odierna de La Nazione dedica spazio ai tempi di guarigione di Gaetano Castrovilli, che anche ieri ha svolto un lavoro differenziato in vista del prossimo impegno di campionato. “Adesso sto meglio, sto facendo un lavoro individuale ma spero di esserci a Benevento” ha raccontato il numero 10 viola, che resta probabilmente il più incerto tra i giocatori che stanno pian piano recuperando: Castrovilli, uscito nel corso della sfida con la Roma, ha fatto evidenti progressi rispetto alla scorsa settimana ma al momento l’ipotesi più rosea è che il giocatore possa essere pronto sabato solo per partire dalla panchina. Contando l’importanza delle prossime sfide e la probabile chiamata in Nazionale da parte del ct Mancini, l’attenzione sul centrocampista da parte dello staff medico resterà dunque altissima e non è escluso che, alla fine, Prandelli possa preferire di far tornare il giocatore in campo per la gara contro il Milan, l’ultima prima della sosta.